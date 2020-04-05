疑背妻偷食　戴志偉發爛渣鬧爆記者

已婚前藝人戴志偉離開無綫後轉行做保險，昨日被爆疑似背妻偷食年輕女同事Candy。今早約11時半，他揸車駛出馬鞍山寓所，去到迴旋處之際發現記者，即「遊花園」兜足兩個圈，隨即駛入隔離屋苑的避車處，急煞車開門落車爆粗，雖正值新冠肺炎肆虐，但他全程冇戴罩「浪花」四濺喪鬧：「我報警呀！做乜跟住我呀？做咩嘢先？我唔知你咩記者！」之後上番車拎電話，再反拍記者大頭，期間記者問：「戴生，傾兩句得唔得？」戴志偉繼續發爛渣說：「我唔傾呀！你哋咩人嚟㗎？搞我！騷擾我！攞記者證嚟畀我睇！我告你哋滋擾我，你哋咩記者？畀個證我！如果係假冒記者就報警拉你哋，做咩緘默唔出聲？唔話畀人聽係記者，你哋係賊呀？我即刻打999！」

戴志偉反拍升級，繼而逐一拍攝記者座駕車牌，不斷重複鬧記者「唔係人」、「影響我生活」，因其鬧人聲線極大，周圍早已吸引途人圍觀，戴志偉老羞成怒喪鬧：「我有咩事？我有咩問題？我得罪你哋乜嘢？佢哋騷擾我家人，去到邊跟到邊？我依家報警，你哋唔好走呀！佛都有火，你哋唔係人嚟，我得罪你啲咩？」又「教」記者要全片不剪擺上網，對Cam再說：「我係戴志偉，佢哋侵犯我私人嘅私隱，佢哋全部唔敢以真面目示人，我冇戴口罩我光明正大！你睇你哋啲眼！你會內疚，打嗰幾千蚊工，如果有傳媒影你哋屋企人得唔得呀？你哋班垃圾、唔係人，夠膽全片播出嚟！」

整個過程大約擾攘半個鐘，戴志偉最後更人肉截停其中一架壹週刊記者車，警方約於中午12時到達，登記雙方個人資料，約20分鐘後，戴志偉便駕車離開現場。