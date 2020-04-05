【承認未婚產子】關淑怡怪異行為事件簿

歌手關淑怡上月尾在社交網直言不再相信唱片公司，嚇壞一班粉絲，但其實她近年負面新聞不斷包括財困及當未婚媽媽。最為人所談論的是她的感情生活，一直撲朔迷離，2005年她承認未婚產子傳聞後，2014年更自爆兒子關浚賢父親是寧波車。同年11月，她在網上指被助手在公眾場所辱罵，更公開對方照片鬧爆，但相隔一、兩天，收晒火高調拖着細她22年的內地男友李佳念出席頒獎禮，「母子戀」曝光，成為一時熱話。

向來我行我素的她，多年來又被指行為怪異飄忽，2012年她曾突然在社交網寫下告別書，疑似萌輕生念頭，令不少親友及粉絲都擔心她的情緒問題。2016年她在居住地區愉景灣海灘墮海，當時有傳她與外籍男友因情變而借酒澆愁跳海尋死，但其後她否認自殺，並解釋在沙灘上散步時不小心跌下海，並非情緒不佳。2017年又在愉景灣酒店因與員工爭執，涉及刑事恐嚇，最後她在庭上承認普通襲擊罪，因此罰款2,000元兼留有案底，而另一項刑事恐嚇罪則獲撤控。

2018年，她則因內地男星胡兵在社交表示自己常入住的酒店拖鞋品質比另一間不好，此番「抱怨」令關淑怡突然爆Seed指責對方「太讓人失望」，並在24小時內不停發文炮轟對方。