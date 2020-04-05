羅家英二樓行宮隔離　汪明荃豪華火鍋餵飽老公

有汪阿姐，使乜驚？早排喺馬來西亞參演英皇網劇《女法醫JD》嘅藝人羅家英，因新冠肺炎肆虐，喺上個月廿五號急急返港，一落機不單止即刻向「汪太后」汪明荃報平安，仲立刻飛返屋企，進行十四天家居隔離。

一人打邊爐

雖然家英哥要困喺屋企兩個星期，但有「汪太后」打點安排之下，全程住好食好！安排屋企二樓作為家英哥「隔離宮」嘅汪太后」，喺Instagram報告家英哥「今晚食乜餸」，原來係豪華一人火鍋！佢留言：「今晚為家英哥準備了『一人打邊爐』。爽脆鯇、鮑魚、鮮蝦、魚餃、魚皮、牛肉丸、芝士丸、韓國烏冬、西洋菜、小唐菜、粉絲、粟米、蘿蔔、魚蛋、牛肉+日本清酒，家英哥話好滿意！」仲網晒家英哥開緊餐嘅相。

唔少藝人個個畀Like，大讚汪太后細心周到，吳業坤留言：「貼心稱心愛心」之外，更有人發現圖中嘅枱上面有個搖鈴，咦？唔通呢個就係「羅家Ling」？汪太后親自解答：「因為房間在二樓，所以家英哥有需要時，可以按鈴鈴call菲傭姐姐去幫忙。」

另外，汪明荃為無綫節目《娛樂大家10點半》補拍。受訪時，汪明荃話見到老公好慘，所以為佢添情趣：「個煲之前朋友送嘅，晏晝我同工人姐姐去街市買定啲火鍋料，返到去就各自各打，不過佢就隔離完，佢話想出去食日本嘢，可能到時訂個地方食啦！（家英哥隔離期好悶？）其實佢好忙搞劇本同整理啲古腔，要打電話問啲老人家，同埋佢又幫我練歌，我9月喺西九唱大戲，希望唔好改啦！」