吳若希等足7年再出自己歌：激動係呃唔到自己

歌手吳若希（Jinny）最近力谷非劇集新歌《這位蠢才》，仲喺開live時大爆老公Alex「打機唔打飛機」，為造勢連老公房事都唔放過，認真落力！佢呢日再更新IG，指好感慨等足7年終於再有一首屬於自己嘅非劇集歌，並表示雖然過往6年工作不斷，但主要都係主持、拍劇或者唱劇集歌之類，慢慢覺得自己只係一個識唱歌嘅藝人，而淡忘咗歌手身份，故今次出新歌令佢格外興奮，佢又表示：「當我收到，我．終．於．可．以．出．首．非．劇．歌嘅消息，內心嘅激動係呃唔到自己。嗰種又期待又緊張嘅感覺，好似我入行初初出第一首歌咁。《這位蠢才》呢首歌，提番起我，原來派新歌係咁興奮；原來歌手要擁有一首屬於自己嘅歌，係一啲都唔容易。」

而Jinny亦得償所願，歌曲推出後反應不俗，更獲粉絲炮製Fanmade版MV，將處境劇《愛．回家之開心速遞》中「龔水CP」嘅畫面配上歌曲，就連「熊若水」呂慧儀亦有留意，笑稱：「龔水黨好有才華！」並向Jinny打氣指嗌加油。唔少網友都紛紛留言支持Jinny，亦有網友指佢連老公私隱都出賣咁大犧牲，睇得出佢好重視呢首歌咁話。