【女士必學】教你化口罩妝　唔使甩到黃黚黚

全城抗疫，口罩一定要戴！但有啲女士返工，點都要化番啲妝，有時底妝印晒落口罩，食飯時一除口罩，見到個口罩黃晒，都幾尷尬，究竟有咩方法防止甩妝呢？吳若希喺《姊妹淘》教你化口罩妝！

首先係眼妝，呢個係重點，口罩遮晒成塊面，眼妝自然成重點！一開始畫番幼眼線，睇落精神啲，黑色眼線打底，再配啡色眼線，睇落比較細緻，皮膚比較白嘅女士，可以再畫上粉色眼影，輪廓突出啲，如果皮膚偏黃，就可以選擇啡色。之後下眼線位，畫番啲眼影，再做番漸變色眼仔即時大兩倍！

之後就可以加番少少閃粉做點綴，選擇閃粉粒子大細都有唔同學問！細粒啲啱輕妝，大粒啲呢，就啱煙薰妝，配合隆重嘅妝容，顏色反而唔係重點！之後眼尾位都要掃啲閃粉，咁樣眨眼時更迷人，Bling Bling！之後到上睫毛液，可以選擇加睫毛量，睫毛濃密咗，睇落更精神，眼妝就掂晒。

眉毛部分，就要工整啲，依據眉形自然畫上眉毛。如果天生「無眉娘」點算？就要跟番，黃金比例：鼻翼、眼角、眉連成一線，咁樣去畫喇！依家興歐美感重啲，唔再興一字眉，會彎啲有角度，面形都會靚啲，再以眉刷整鬆眉毛，睇落更自然。

跟住到胭脂部分，唔想口罩食晒粉底同胭脂，咁就要跟住呢個貼士！上碎粉前先上胭脂，趁住胭脂濕濕哋上碎粉，咁就更加貼粉同做到定妝效果，碎粉方面要揀透明色，唔好太深色。同埋控油就唔太建議，因為可能會阻塞毛孔，會搞到焗住出暗瘡。之後打番鼻影，成個立體晒！咁眼妝濃下妝淡，一除口罩咪好怪？所以個嘴都要化番少少，用鮮色唇釉上番啲色，咁就完美喇！