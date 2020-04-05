仔仔完成14日隔離！森美大讚叻仔食飯慶祝

藝人森美現身電視城開工，透露兒子早前從英國返港接受14天隔離，直至昨晚終完成，可以離開房間：「前後做咗三次測試都冇事，之後佢剪咗條手帶，呢14日完全冇出過房門，覺得佢好叻仔。」更指近期家人前後進行家居隔離，幸而眾人統統安全度過，故決定完成是日工作後，便返家與家人食飯慶祝。

對於電台DJ細So（蘇耀宗）日前被辭退，森美坦言對此感不捨：「佢好有才華，所以我唔擔心佢工作，大家合作咁多年，或者將來再邀請佢返嚟做嘉賓呢！（覺唔覺電台冇人情味，唔畀細So喺節目同聽眾道別？）呢啲問題我唔方便評論嘞！」

細So收好友慰問

另外，細So離開電台後，似乎好想念一班聽眾，尋日凌晨於社交網開live分享感受，佢透露收到唔少好友慰問，更以開玩笑形式承認有經濟壓力。而當中好耐冇傾偈嘅舊同學群組，亦因此事再次熱鬧起來，但其中一位同學一句：「唉，點解你咁㗎？咁大個人都唔改吓㗎？成世都係咁嘅！」令細So忍唔住笑出聲！事緣佢曾喺中學時期運動會上同阿Sir據理力爭，甚至激到阿Sir追住佢打，此事證明佢從未變過，堅持佢認為正確嘅事。

最後，佢自彈自唱，又話：「我慶幸咁多年我個人係冇變過，Nothing's gonna change my world，到今日我都冇改變過，係我呢兩日嘅小小分享同日常生活。」