台灣歌手蕭亞軒(Elva)日前自爆去年拍MV時頭部受到重創,血淋淋嘅畫面嚇壞粉絲。今日Elva喺社交網上載當時事故現場嘅短片,片中見到佢瞓喺擔架上,神情痛苦不安,隨後醫生為佢止血、包紮傷口,見Elva頭上纏上繃帶,而男友黃皓全程陪在身旁。佢並留言:「那個時候 這個時候 我對藝術音樂的堅持 就如人生的堅持 已經累積了五年了 人生飛逝 很多你們不知道的事 不了解的事 讓我之後一點一點說 很多人自掃門前。Stay safe so you don’t hurt others please (保持安全,以免傷害他人)」