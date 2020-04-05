分享抗肺炎食譜！肥媽天然偏方醫好老公肺腺癌

藝人肥媽和陸浩明（6號）日前為無綫節目《健康食平D》錄影，因應新冠肺炎疫情成為全球大流行，肥媽都要向觀眾推介不少抗肺炎食譜，好似冰糖煲蒜頭水﹑黃薑炒飯等簡單食材，對護肺很有效益。而肥媽稱平日為了提升免疫力，她會多食橙，吸收維他命C，並笑言在廚房內亦有很多食材可抗肺炎，根本不用食藥。

老公患癌食標靶藥都冇用

向來食得健康的肥媽，每天都煲不少護肺湯水，她坦言丈夫有肺腺癌，西藥不太有效，反而在朋友介紹下，給丈夫轉食天然食材「箭豬棗」保健，肥媽稱：「我幾乎係佢醫師，三年前醫生話我老公肺腺癌冇得醫，標靶藥都冇好轉，後來我轉畀佢食箭豬棗加蘋果膠，最近佢再照肺，開始好番，抖氣都好咗好多，以前佢行路都喘氣！」

同時醫緊8個人

肥媽久病成醫，當年她患子宮癌，完成割子宮手術後，原本醫生預計要數月才可復原，但她服用自己的偏方食材調理身體，終於在兩星期便可以去唱歌登台，活動自如。她說：「其實有朋友叫我做這個食材代理，但我唔會賺呢啲錢，我怕病呀，寧願有朋友需要時我幫佢解決仲好啦！（好似做咗醫師？）其實我依家醫緊八個朋友，包括有胰臟癌、肺癌同血癌等。」