患難母女！吳綺莉教卓林偏方護體：幾歲就食

零收入的吳綺莉（Elaine）女兒卓林，雖於早前跟她已婚兩年的外籍網紅老婆Andi賒借度日，但新冠肺炎疫情嚴峻，她們連買口罩錢都成問題，只好足不出戶，作為卓林媽媽的Elaine，雖管不到成年兼已婚的21歲卓林，但在這疫境下，不得不關心女兒的健康狀況。不過，卓林有媽媽的食生蒜偏方護體，缺罩日子相信她亦能過渡「疫境」。

最近原本為ViuTV新劇《太平紋身店》開工的Elaine，因肺炎疫情接近停工，但她對自身健康相當注重，故沒有因停工而閒賦在家，日前她便裝素顏去行山，希望曬太陽、做運動加強身體抵抗力。

除了做運動抗疫，Elaine一直都愛以食療護體，並將偏方予女兒服用，她稱：「食生蒜開水飲或送飯，殺菌好有效，不過眼有事或腸胃、肝有事嘅朋友，就唔好試！我食咗廿幾年，以前都會畀個女食，佢哋學校有流感，小朋友傳來傳去，我又唔想個女食太多抗生素，所以一到流感期，我就會做呢個動作！」

問到疫情下可有擔心女兒情況？Elaine稱：「當朋友咁交流吓啦！叫佢要保護自己。（夠口罩用？）唔敢問咁多，因為愈叫就愈唔做，所以我都唔講咁多。（你好多食療保健？）佢成日有食生蒜，我都提咗佢，佢幾歲就開始食，食到依家識得教人，身體抵抗力應該幾好！」