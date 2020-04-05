陳庭欣藤條「教」仔　何啟南做老竇玩埋一份

養雀已有五年時間的無綫「咪神」陳庭欣（Toby），其飼養的三隻鸚鵡有不少粉絲，Toby除為寶貝寫網頁，日前更開Live講雀經，而養雀新手何啟南，亦帶了他和太太新養的鸚鵡「翠兒」前來，齊齊開Live，半小時的節目有不少粉絲支持，期間Toby兩隻鸚鵡和「翠兒」打交，Toby即手執藤條作狀教訓，及後又呵番，並笑言最愛「雀仔按摩」冧番兩隻寶貝。

有鑑肺炎肆虐，帶鸚鵡出去雀仔舖做直播需要很多準備，Toby稱：「我揸車接佢哋由屋企出去，直接到雀仔舖，出入都消毒，或會用動物嘅消毒水幫佢哋噴身，不過，最重要係主人嘅個人衞生！（怕咀有危險？）每次返屋企我都清潔好晒先咀佢哋，因為我同雀仔已習慣咁Close嘅接觸，如果唔係佢哋會唔開心！」

至於養雀新手的何啟南帶了「翠兒」返家才兩個月，他笑言過往有養大狗，但點都估不到自己會玩雀：「其實係我太太想養，我就從來冇諗過，怕用手揸住佢時會捏親佢！但接觸後又好得意，『翠兒』同狗一樣好嗲、好有記性！（養雀唔養人仔？）我同太太都暫時唔諗生小朋友住啦，玩雀好啲！」