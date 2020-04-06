疫境好難捱！蔣雅文咖啡店唔知撐得幾耐

已移居台灣的藝人蔣雅文（Mandy），早年在台北開了咖啡店，亦創立自家服飾品牌，不過新冠肺炎疫情在全球肆虐，早前Mandy已在網上寫道：「其人生總是充滿了意外，去年年底備用金無預警燒掉近七成…赤峰街（咖啡店）的業績平均只剩以往的五成，真的可說是歷年來最慘淡，看着每隔幾步鄰店就一家一家的倒#心裏真的發寒，不過說實在也沒資格抱怨，畢竟沒有誰比較好過，只是下個月租金還是得繳/員工薪水還是得付 /孝親費還是不能少，這些都是無法躲避的現實問題。」

最新她在社交網上載小盆栽，她再寫道：「這幾天最糾結的事，就是到底台北店還該不該營運下去，每天虧幾千一個月就十幾萬了，想過研發新餐點做外送，但廚房現有的裝備都不合適，換新的一批，但資金已經很吃緊，況且小小的廚房早就騰不出空間，我到底應該留點資金，待疫情過了東山再起#可是姐累了，還是要走到貸款這一步咬牙撐過去呢#可是不知道還要撐多久，大家有甚麼意見我現在好需要腦力支援。」

好多網友都留言給她打氣，也提出不同意見，有同樣開小店的人表示身同感受，有人覺得應留點資金傍身較好，待將來東山再起，但亦有人讚賞她的甜點，希望她的小店能撐下去，相信Mandy都好頭痕，要計清自己條數先掂！