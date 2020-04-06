東方日報C1：戴志偉被揭偷食發爛渣

多年前轉做保險的前藝人戴志偉，人前好好先生、以禮待人，深受客戶及同事愛戴，惟近日疑背妻偷嗒索女同事，面對一眾傳媒追訪即態度180度大轉變，「躁狂」上身判若兩人，甩罩發難兼爆粗喪鬧記者，大好形象徹底破產！

快將登「六」的戴志偉於2011年離開無綫後轉行做保險，有傳年薪逾200萬，擁有美滿婚姻的他與太太結婚多年，並育有兩名兒子，可謂人生勝利組。不過，他日前被爆同公司的嫩口女同事Candy，兩人十指緊扣浪漫行沙灘，更練得「分身術」技能適時交人，盡享齊人之福。

一夜成為眾矢之的的戴志偉，昨晨約11時半繼續駕「偷食車」駛出馬鞍山寓所，去到迴旋處之際眼利地發現記者，即「遊花園」兜足兩個圈。正以為會縮沙返歸，他於交通燈前突然轉駛入隔鄰屋苑的避車處，急煞開門落車向記者爆粗！雖正值新冠肺炎肆虐，但他全程冇戴罩「浪花」四濺喪鬧：「X你老母！我報警呀！做乜跟住我呀？做咩嘢先？我唔知你咩記者！」隨即上車拎電話，再反拍記者大頭，期間有記者問：「戴生，傾兩句得唔得？」但戴志偉已情緒失控，繼續發難說：「我唔傾呀！你哋咩人嚟㗎？搞我！騷擾我！攞記者證嚟畀我睇！我告你哋滋擾我，X ！你哋咩記者？畀個證我！如果係假冒記者就報警拉你哋，做咩緘默唔出聲？唔話畀人聽係記者，你哋係賊呀？我即刻打999 ！」

「人肉」截停記者車

未幾，戴志偉反拍升級，繼而逐一拍攝記者座駕的車牌，並不斷重複鬧記者「唔係人」、「影響我生活」，因其鬧人聲線極大，周圍早已吸引途人圍觀「食花生」，但他老羞成怒鬧人冇停口：「我有咩事？我有咩問題？我得罪你哋乜嘢？佢哋騷擾我家人，去到邊跟到邊？我依家報警，你哋唔好走呀！佛都有火，你哋唔係人嚟，我得罪你啲咩？」又「教」記者要全片一刀不剪擺上網，並對鏡頭再說：「我係戴志偉，佢哋侵犯我私人嘅私隱，佢哋全部唔敢以真面目示人，我冇戴口罩我光明正大！你睇你哋啲眼！你會內疚，打嗰幾千蚊工，如果有傳媒影你哋屋企人得唔得呀？你哋班垃圾、唔係人、敗類，夠膽全片播出嚟！」整個過程擾攘近半小時，戴志偉最後「人肉」截停其中一輛壹週刊記者車。警方約於中午12時到達，登記雙方個人資料後，戴志偉便駕車離開現場。

舊拍檔力撐：眼見未必係真

藝人許紹雄當年與戴志偉合作TVB經典劇《新紮師兄》，令人留下深刻印象。提到對方被爆背妻跟年輕女子拖手行沙灘，他說：「近年都好少同佢聯絡，但好多嘢眼見都未必係真相，希望佢可以好好處理到。」

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