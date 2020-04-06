聽到O嘴！林泳淘爆當年選港姐原因

前《東張西望》主持林泳淘自從離開無綫後，依然有唔少嘢做，佢除咗早前參演ViuTV新劇《打天下》之外，仲喺網上開設個人頻道，尋晚正式啟播啦！頭炮短片上載冇耐，點擊已破6千。

喺片中小背心上陣嘅林泳淘，不斷狂答粉絲提供嘅問題，期間有啲問題都算尖銳，包括問佢有冇後悔加入無綫，佢就答得非常真性情，佢話當年入無綫並非衝動，係家姐阿媽鼓勵佢參加港姐，當時佢不禁反問傳統保守嘅媽媽，選港姐要着泳衣喎，自己平時三點式都唔着，隨便笠件衫喺出面就算，點知佢阿媽答佢：「冇所謂啦！畀人睇吓囉！又唔會少忽肉！」不單令林泳淘O嘴，仲因為咁而參加港姐兼入行。有粉絲仲問：「如果無綫叫你返去，仲返唔返？」佢答話短期都唔會返去住，仲話喺無綫嘅日子，好似喺木人巷咁學好多嘢。

對於感情狀況，林泳淘誠實「利申」，話現任男友係舊年聖誕嘅同學聚會入便認識，大讚對方雖然好少嘢講，但一開口就好幽默之餘，仲自爆自己慣咗一遇到啱嘅，就會主動追求，包括呢個男朋友都係自己主動追返嚟。佢仲話拍拖相處之道，就係要發掘對方多啲優點，一邊發掘一邊學習。嘩！唔怪得唔少網民睇完，都話呢位前《東張》女神夠貼地，零港女味，仲話如果自己個女友都識，就執到咁話！