消失樂壇多年！Duffy勇敢公開被迷姦經過

於2008年憑《Mercy》一曲走紅的格林美得獎英國女歌手Duffy今年2月於社交網站Instagram透露自己於樂壇消失多年的真相，是因她曾被綁架迷姦，令她大受打擊。

35歲的Duffy再於自己網站，寫下3,600字的長文，詳細交代案發經過，以及痛苦掙扎的心路歷程。她又指最近新冠肺炎肆虐，全球陷入低落情緒，提醒網友如果不想心情受到影響就不要看她分享。

Duffy指當年自己生日時，在餐廳被下藥，然後被送到某外國。她不記得自己如何被送上飛機與汽車後座。犯人將她安置在酒店房，然後將她強姦。她清楚記得過程的痛楚，事後她嘗試在房中保持清醒。她翌日還被逼與犯人在一起，犯人沒有正眼看她，她則在後面跟着，半清醒半抽離，擔心自己會被殺。

她想過趁犯人睡覺時逃走，但身上沒有現金，又怕犯人報警去追捕她。最後她與犯人飛回國，她極力保持冷靜，回到她就像喪屍般呆坐。其後4星期，她在自己家中被犯人下藥，她也不清楚昏迷時有沒有再被姦。她估計在外國被姦時，犯人沒有下藥，是因為無法將藥物帶上機。

起初Duffy不敢報警，怕犯人會報復殺死她。不過在另外兩次她受到威脅的事件中，她有告訴兩名女警自己被姦的經歷，紀錄在案，一次是當自己被勒索要爆料時，另一次是三名男人嘗試闖入她寓所時。

她表示：「公開我經歷會喺情緒上摧毀我人生，但隱藏我故事會更加摧毀我人生。」