網上開騷為港人打氣　許冠傑率先捐出25萬

受疫情影響，香港演出業遭受嚴重打擊，許冠傑原定於今年七月舉行的紅館演唱會也被迫取消或延期。歌神與演唱會創作總監鄭丹瑞宣布於星期日（4月12日）下午五時舉行由「健康．旦」主辦全球網上《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，將在多個平台免費同步直播。阿Sam跟鄭丹瑞今日更進行視像對話，並即席率先自彈自唱《同舟共濟》。

許冠傑表示今次演唱會除了為香港人打氣，更希望支援一班和他並肩作戰合作超過30年的演唱會幕後功臣，今次疫症亦令合作多年的演唱會工程公司部門解散。有見及此，歌神決定捐出25萬元全數平均給予該製作部門所有解散員工，協助他們度過短期困境。他呼籲：「希望今次演出能夠喚起業界歌手為整個行業和各部門的員工出一分力，捱過這段艱難日子。」

阿Sam想起帶頭作用

阿Sam演唱會製作人蕭潮順回覆東網：「成件事係阿旦（鄭丹瑞）搵阿Sam出嚟做呢件事，最初係為香港人打氣，因為呢班演唱會工程手足由Sam第一個紅館騷就合作，所以阿Sam知道佢哋被公司解散都唔開心，知道佢哋全部失業，即刻話要照顧咗佢哋先，阿Sam希望將訊息傳畀大家，想做一個帶頭作用。」

眼見港人信心跌落谷底

蕭潮順坦言阿Sam原先7月紅館演唱會，都留守到最後一個星期先決定取消，他說：「因為依家眼見香港人信心已跌到落谷底，根本唔可以人流聚集，我哋都唔鼓勵啲人走埋一齊聽歌，因為將觀眾安全放喺最首要，如果解決唔到根本做唔到，難道觀眾位都隔1.5米距離咁賣飛，即係五個位賣一張飛，紅館萬幾個位得二千人睇，呢二千人困喺紅館都係好危險。」本來這班被解散的工程人員都有份參與阿Sam今次紅館騷演出，當演唱會取消，班手足又失業，一直好念舊的阿Sam表示要諗辦法去拯救他們。

現今本港三間演唱會製作工程公司，如今第一間已進行解散，蕭潮順希望保得住另外兩間，否則將來疫情完結，這班資深專業的燈光音響等工作人員已經轉晒行，演唱會行業會毀滅性咁消失，他說：「阿Sam就係睇到，所以想盡力幫手，希望其他歌手都幫吓自己一直用緊嘅班底。」