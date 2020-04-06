AV舊愛悼念！阿笨道別志村場面感動收視高

日本一代笑匠志村健日前因新冠肺炎病逝，享年70歲。他終生未娶，但緋聞卻多多，曾傳過與女星優香、前女主播加藤綾子、水着女星小森未來和AV女優朝美穗香等有戀情，朝美穗香最近更在網誌公開兩人合照，向昔日緋聞男友作出懷念。

朝美穗香共公開4張照片，每張都有着珍貴的回憶，第一張是與志村健拍趣劇的照片，故事有關機場警衛，是她與志村健首度合作。第二張是她身穿浴袍與志村健的笨蛋殿下造型合照，第三張是舞台劇《志村魂》時，與一起演出的女星飲酒，第四張是舞台劇慶功宴上，兩人吃西瓜。她大讚志村健是一名善良的大叔，他表演快速吃西瓜，讓人開懷大笑甚麽煩惱都冇晒，還指志村先生同西瓜很襯到絕。

由於為免群眾受新冠肺炎傳染，志村健逝世後家人亦無緣見最後一面，遺體火化後馬上送回家，政府亦阻止粉絲前去他家鄉獻花，朝美穗香只好網上悼念。

另外，志村健昔日主持的長壽節目《志村動物園》前晚播出兩小時特備節目，眾拍檔向他悼念，當晚收視非常高，取得平均27.3%收視，比上一集12%高出一倍。而尾聲志村同阿笨道別，阿笨捨不得志村走三度撲上前，瞓地扭計要同志村玩，志村亦不捨摸摸牠的頭，然後揮手，阿笨發出悲鳴聲，志村回頭抱起阿笨，瞬間令收視飊升至32.3%。