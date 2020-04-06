《大逃出3》停播三周　金旻奎病毒檢測呈陰性

韓國女團EVERGLOW的一名經理人大前日確診新冠肺炎，同屬樂華娛樂的一名員工其後亦確診，EVERGLOW的6名成員已接受病毒檢測，結果均呈陰性，而與成員Sihyeon一起擔任音樂節目《THE SHOW》主持的男團THE BOYZ成員柱延已在檢測中呈陰性，另一主持金旻奎所屬的Jellyfish事務所今日亦表示金旻奎在病毒檢測中呈陰性反應，但以防萬一，會繼續在家中進行隔離。

至於女團Dreamcatcher亦因為有與EVERGLOW一起亮相《THE SHOW》，成員與隨行工作人員都接受了病毒測試，結果均呈陰性，事務所指Dreamcatcher已經結束打歌活動，暫時會在宿舍休息。

另外，tvN電視台今日宣布節目《大逃出3》將會停播三星期：「《大逃出3》要在密室拍攝，考慮到現時的情況，我們決定押後拍攝日期。」而本月12日將會改播《大逃出3》特輯，19日及26日將會播出tvN的體育節目《Cashbag》。至於男團Monsta X原定於5月9及10日在首爾舉行演唱會，所屬的Starship事務所今日宣布為避免疫情擴散，決定取消演唱會。