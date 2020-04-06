吳若希唔會「收口」：老公都唔介意！

藝人吳若希（Jinny）相隔7年再出個人新歌，她去到新城電台做宣傳，講到日前接受訪問時激動爆喊，她笑言唔會再落淚：「係第一次講得太激動，OK嘅，依家有個明確嘅目標就係做做好啲宣傳。」笑問目標不是要「收吓口」，不再爆老公秘密、將家事宣揚開去？Jinny繼續笑話：「老公唔介意。（佢事後有叫你唔好再爆佢啲私人嘢？）冇，呢啲係正常嘢，幾多歲呀依家？都30幾（歲）啦！（有啲小朋友睇到嘛。）開Live嗰陣都凌晨，相信依家啲小朋友唔使我嚟教啦，仲叻過我。」並再爆弟弟10歲時已經對性教育好奇：「好似書入面咁教番佢，每個人都會經歷，唔係一啲核突嘢。」

談到有網民斥責男家不應讓Jinny入門，她再大笑說：「我確實入咗門，大部分嘅網民應該冇睇Live，有睇嗰啲好開心，冇所謂啦，最緊要開心，鍾意睇咪睇。（奶奶有微言？）佢不嬲知我咁講嘢。」不過就輪到Jinny有「微言」：「奶奶永遠都係讚我好，我又會讚奶奶，但次次做完訪問都唔會寫，咪畀你哋造吓新聞，最近都悶呀嘛，遲啲又寫吓我有婆媳糾紛囉，由我結婚到依家，成日都會有啲知情人士，都唔知係識邊個，而我都唔識嘅。」