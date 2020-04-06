【介紹番】《機場特警》何依婷點解咁迷人？

《機場特警》最近熱播，藝人何依婷喺劇中被楊明摸大髀，成為熱話，順帶多咗人留意何依婷呢個女仔，其實何依婷係一個點樣嘅女仔呢？

何依婷2017年選港姐，最後拎到亞軍。佢細細個就好鍾意睇電視，尤其是係睇港姐，會扮港姐喺張櫈度拎獎。可能佢因為生得太靚女，眼大大面尖尖，有網友質疑佢再加工過！不過，佢曾經喺節目晒出過童年照，見佢細細個就面尖尖，有冇加過工，就要大家自己判斷喇！

之後佢加入咗《Think Big天地》，一開始佢好上心，想做得好好，但畀到小朋友好大壓力，最後佢學識點同小朋友相處，就係畀佢哋自由發揮，自己慢慢融入佢哋，唔知將來佢係咪都係咁對自己小朋友呢？隔咗一段時間，佢加盟《學是學非》，喺入面佢得到啟蒙，幕前演出更加放，佢仲跟前輩麥美恩學嘢，大讚對方好叻，仲話好鍾意人呀！

劇集方面，《機場特警》係佢第一套正式演出嘅劇集，一幕被摸大髀，成為熱話！其實佢之前都客串過劇集，好似《街坊財爺》嘅惡死新抱同埋《她。她。她的少女時代》做索爆校花，唔知大家有冇印象呢？

何依婷讀書都唔差，佢考上香港城市大學商學院主修資訊系統學系環球商業系統管理課程，之後拎到獎學金，去過美國史丹福大學、英國利兹大學同埋中國上海復旦大學做交換生。但其實佢細個唔鍾意讀書，仲好鍾意打機添，但去到中四時突然覺醒，覺得再唔讀書就會冇大學讀，之後佢發奮讀書，點知考DSE前一晚，身體頂唔順，個胃出現咗問題，去急症室等到五點，點知醫生要佢打止嘔針，但因為會有睡意，所以佢拒絕咗，最後佢冇治療嘅情況下去考試，半邊身處於冇知覺嘅狀態，你都咪話唔辛苦！何依婷都好欣賞佢自己呢個特點，就係永不放棄喇！

2017港姐，佢發展係最順利，冠軍雷莊𠒇返咗加拿大發展，季軍黃瑋琦就返美國，日日玩狗。其他人好似伍樂怡、邱晴同埋胡美貽就拍吓《Think Big天地》、《3日2夜》。何依婷真係最有前途呀！