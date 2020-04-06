《機場特警》劇透：天樂鼓勵詩嬅堅持追夢

第六集(04/06)

景山（張振朗飾）、容義（楊明飾）追捕悍匪，悍匪開槍擊中容義，振赫（黃子恆飾）趕到支援。景山不聽從振赫指揮，結果受傷。振赫與悍匪駁火期間，傷及單位內的男童。美茵（孫慧雪飾）擔心振赫安危，卻發現振赫有所隱瞞……眾學員經歷槍戰，各有不同體會。詩嬅（鄧佩儀飾）偶遇天樂（王梓軒飾）及其警犬拍檔，天樂鼓勵詩嬅堅持特警夢。詩嬅應約與父親何廣源（陳嘉輝飾）聚餐，廣源要她辭職，詩嬅憤然離去。振赫指摘景山於槍戰中違反紀律，罰其跑圈，眾組員尾隨相伴。警隊因男童受傷一事遭問責，景山被高層召見……

第七集(04/07)

景山的表現得上司嘉許，許諾開槍事件不影響其考核的成績。景山母親張綺琳（王綺琴飾）與雅妍（楊玉梅飾）暗中見面，二人暗藏秘密。容義分別約景山、振赫參與球賽，景山、振赫再起爭執，反惹怒容義。雅妍帶美茵出席晚會，美茵的行為舉止大出洋相。美茵欲向振赫訴苦，卻見丈夫心事重重。容義為景山說好話，振赫強調會一視同仁。回收車負責人宋天機（許家傑飾）被指涉及接贓，容義上前幫忙，反遭天機指摘。眾教官為景山等學員安排突擊考試，學員們成功過關，正式畢業。

第八集(04/08)

景山等人到機場警署履新，赫見有軍裝警員對永強（關禮傑飾）無視，眾人不解。四位新人分別被安排跟隨前輩巡邏，詩嬅與拍檔江錦榮被人跟蹤，此人原來是詩嬅的追求者孔劉（泰臣飾）。凱晴（蔡思貝飾）、詩嬅互訴對拍檔的不滿；眾新人的表現亦不被看好。至安（何依婷飾）帶安娜（湯洛雯飾）出席特警聚會，安娜向景山搭訕，景山表現愛理不理。安娜向容義打聽景山之事，邀約景山再遭拒絕。振赫父親章宏宇請得邱博士擔任演講嘉賓，記者曾曉晨追問邱博士的醜聞。邱博士心臟病發，景山趕至搶救……

第九集(04/09)

昊正（黎振燁飾）被分手女友曉晨（賴慰玲飾）糾纏感無奈。美茵評論邱博士的醜聞惹雅妍生氣，美茵叫屈。振赫替邱博士邀約景山，遭景山冷然拒絕。凱晴覺得拍檔崔瑞德（楊證樺飾）態度欠認真，其一次出勤反成眾人笑柄。凱晴遷進詩嬅家中，兩女與天樂成為鄰居。Arfan（陳詩勤飾）勤奮工作，景山感安慰。安娜當值時遭挾持，景山與眾特警制服犯人。安娜感謝景山相救，景山終有所表示。容義後悔當年連累天機受傷，重新接近天機予以幫助。

第十集(04/10)

凱晴的父母到機場警署報案，藉機為凱晴物色對象。外籍旅客因闖入禁區被捕，眾特警同情其遭遇。冠聰（朱敏瀚飾）父親鄔有為（陳榮峻飾）因記憶模糊被送往警署，重遇舊部永強，冠聰指有為患上腦退化症。冠聰自責有負於父親，得昊正鼓勵。美茵考獲車牌，打開振赫送贈的禮物卻另有所思。景山赴約與邱博士、宏宇共膳，及後卻指摘宏宇不是。景山為超越振赫而衝紅燈，醜事傳回警署。瑞德勸服企跳少女，凱晴對他改觀。容義、昊正發現可疑車輛，車上放滿走私的電子零件。