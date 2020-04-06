肖戰被踢出男星潛力榜十大　第一位竟然係佢！

大陸男星肖戰去年憑《陳情令》紅透半邊天，長期佔據各大排名榜榜首位置，更是各大品牌的寵兒，但自2月27日，因為粉絲緣故，他被推上了風口浪尖，受到不少網友的抵制，之後銷聲匿迹個幾月，人氣亦漸漸下滑。日前一份內地娛樂圈男明星潛力指數榜排名名單，肖戰被踢出十大，只能排第11位，而同樣憑《陳》劇爆紅的王一博，穩居榜單第6位。

劉昊然主演電影大賣

此潛力指數榜名單雲集大陸200名男明星，以待播劇量級、角色量級、藝人年齡及所獲獎項等進行潛力評定。排名前十的是劉昊然、李現、彭昱暢、易烊千璽、鄧倫、王一博、朱一龍、黃景瑜、白宇、陳飛宇。排第1位是具票房號召力的男星劉昊然，他主演的《唐人街探案》系列電影都大賣，緊隨其後的是憑《親愛的，熱愛的》的演技派男神李現，是最受歡迎的「現男友」。

易烊千璽打低兩隊友

而超人氣男團TFBoys三子，成員只有易烊千璽打入十大排第4，是最年輕也是最具流量的小生之一，不僅有人氣還有實力，主演的電影《少年的你》票房大爆，演技獲一致好評。而王俊凱則排第19位，令人意外的是王源的排名居然跌出前100，排到101位。