惡評變動力　Double S想做全球性山系索女

索女組合「Double S」沈殷怡、陳欣妍，為ViuTV拍攝行山節目《美女郊遊遊》，講到愚人節播出震撼三點式行山整蠱片，一夜爆紅，同時卻惡評如潮，沈殷怡非常開看：「糖就派晒啦！之後大家睇到嘅係全副專業嘅行山裝備，相信觀眾會有180度轉變，全部都有血有淚，仲畀蚊咬到隻腳爛，惡評係我哋進步嘅動力。」

陳欣妍自爆自以為「最Hurt」一次，結果卻是一面好評：「導演先畀咗3吋長嘅鼻涕我睇，好驚、好擔心，點知大家讚我條鼻涕晶瑩剔透，男友（沈震軒）都話可愛。（佢睇完條三點式片，叫你咁着陪佢行山？）嘩！唔使㗎啦！哈哈！但佢不嬲好支持我工作，知我尺度係健康性感。」又謂若決策上有難題都會問男友意見：「佢講咗句好好嘅說話『Follow your heart』，跟住熱情去做。」

兩女笑言節目令其脫胎換骨，特別是零運動細胞、見光即死的沈殷怡：「第一日就要行12個鐘，真係好崩潰、想死，行到最尾好似行刑咁，但依家行山成為興趣。」而畏高、怕昆蟲的陳欣妍就指10秒飛索最難忘，更耍手擰頭話唔肯再玩。節見原定出埠拍攝，但因疫情留守香港，若「添食」，兩女均想出埠行山，勢做全球性山系索女。

講到她們外形、年齡相若，會視對方為競爭對手？沈殷怡表示：「我好需要佢。」並解釋雙方性格不一，起到互補作用，又說私下會約出街食飯，感情好好，陳欣妍補充：「唔好睇佢外表好溫柔、柔弱，但佢係外柔內剛嘅人，我淆底都搵佢求救。」

沈殷怡

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陳欣妍

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Dress: tout a coup