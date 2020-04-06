李施嬅「出冊」狂操海俊傑　大晒旋風腿

藝人李施嬅上月由加拿大拍劇返港，經過14日強制家居隔離後，正式「出關」繼續工作。由於明日要與海俊傑首度同台合唱歌曲《二次緣》，兩人到淺水灣做運動練歌。唱家班海俊傑分享跳繩、運用丹田氣練歌心得，兩人邊跳邊合唱，甚有默契。而施嬅則教他瑜伽拉筋動作，不過卻考起「硬骨頭」海俊傑，他險些失平衡，相當搞笑。之後二人進行拳擊、踼靶練習，拍攝加拿大劇《血與水》孭飛飾演「女殺手」的施嬅更大晒旋風腿，身手了得。

隔離期間感覺到愛

坐完「疫監」的施嬅坦言過了兩個星期「自閉」生活，出街見到人心情竟然有點緊張，需要時間適應，她說：「如果唔係工作，都應該留喺屋企，但係喺屋企最多行得嗰十幾步，所以想出嚟吸啖新鮮空氣，本來諗住跑步做吓帶氧運動，可惜落雨。」她又指在家居隔離不覺得辛苦，更趁機打坐洗滌心靈，她說：「感覺到朋友嘅溫暖，佢哋幫我買食物、物資，雖然隔住度門見唔到面，但都感受到愛。自己都喺屋企做運動、睇書、彈琴、打坐，呢兩星期畀個腦停一停。 」

海俊傑笑言原本打算陪施嬅由淺水灣跑步到北角練氣，因兩人將推出國語版合唱歌，無奈天雨作罷，他笑說：「呢14日我又唔係好擔心佢，因為佢好正面，可以繼續隔離多58日，哈哈。」