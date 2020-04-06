網友質疑社交網唔提囡囡　觸動陳嘉寶開火

常在社交網跟網民互動的藝人陳嘉寶，在instagram的限時動態跟粉絲進行問答環節《Let's HV a talk！Shall We？」，但期間雙方發出「火花」！有問必答的陳嘉寶，期間被某位粉絲問到：「點解好似唔見你要湊小朋友咁？你其他reply（回覆）都話喺屋企睇書etc.None is about（全不關於）湊小朋友。」

這條問題立刻觸及陳嘉寶底線，她說這是女兒的隱私故不大喜歡公開分享，更說這年頭當女人不易：「不提先生是不顧家，不提父母是外嫁女，不提小孩是不負責任，不提工作是靠人養。」她反問對方：「請問有沒有看到我寫照顧家人？我好像有寫呀。」、「我知道很多人會喜歡上網分享自己小孩的事，就好像很多人喜歡分享自己每天吃了甚麼......也不是第一個人這樣問了，語氣就好像是在指摘你根本沒有責任，根本就是只顧自己的人。其實我也已經說過了，小朋友的事我是真的不會分享。」

她續說此為其個人平台，有權選擇分享的內容，她說：「如果是一開始就有答案我是你心目中那種不負責任、自私不管小孩的人，其實，我說再多也沒用，我也不會做任何事去破壞自己保護家人的想法。」另外，她也化身愛情專家解答其他粉絲的愛情問題，有粉絲說：「剛分手了，覺得不能再愛。」她即回覆：「如果現在能有傷你這麼深的人，前面也一定會有能讓你更快樂的人。」