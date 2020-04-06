無綫開拍《七公主》　新舊女神都上榜

無綫五月將會開拍新劇《七公主》(暫名)，而「七公主」的名單亦首度曝光，貴為無綫「七公主」，當然全都是力捧兼有實力的人，她們就是黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、劉佩玥、鄺潔楹及陳曉華，既有實力派，又有可索性高的小花，而宅男女神陳瀅亦會為此劇客串。不過「公主」唔一定配「王子」，此劇冇「王子」，只得三位實力演員徐榮、鄭子誠及陸永任「公主」選擇。

據知，今次劇中角色都是為主角們度身訂造，很多更是她們未演過的，翠如會飾演一名律師，她接受訪問時謂：「今次呢個角色好有挑戰，我都好多謝監製，上年年中佢已經話會搵我拍劇，我都好期待，而呢個律師係一個好叻、好狠嘅律師，唔同平時好Soft嘅我，而且當中有好多法庭嘢，要好準確，所以最近我都不停咁睇好多電影、電視劇，好似英國同無綫嘅法律劇，本身我都好想試吓去法院旁聽，但係最近唔可以啦，會遲啲先去，依家有少少劇本，都分析緊角色同睇吓點演。」說到劇中多女仔，翠如謂：「其實我未同過高Ling同夏薇合作，而劇入面我哋三個嘅性格都好唔同·所以出嚟應該幾得意。」翠如被問到三位男演員中會揀誰與她做一對時，她謂：「其實呢三位男演員我都未一齊拍過劇，不過如果畀我揀，我梗係揀陸永啦！我直頭當佢係屋企人咁，如果變成情侶都幾得意，希望有一日我可以同佢拍感情戲，應該好史詩式！」

而高海寧今次劇中的角色都相當特別，她飾演一名性格Man爆又豪邁的司機，相當破格。高Ling受訪時說：「個角色好麻甩，我會剪短頭髪，比以往更短。（使唔使紮胸上陣？）盡紮啦！可能我到時會着啲鬆身衫，依家都練緊擘大對腳坐，講嘢把聲又粗啲、語氣低啲咁，我都問始讀緊劇本，啲對白都好倔。」問到拍女人劇會否怕多是非時？她謂：「呢個我又一啲都唔擔心喎！本身我個人好易相處，唔擔心，同埋江嘉敏、陳曉華我都合作過，翠如、薇薇又識。」她又表示劇中自己身邊好多男仔團團轉，她謂：「其實我同鄭子誠合作過幾次，感情戲喺《愛情食物鏈》都試過，陸永喺《婚姻合伙人》就做過我細佬，相反徐榮我未合作過，如果畀我揀，我想揀佢，可能會有新火花。」

而林夏薇受訪時指劇中自己是一個共享空間的經理，她坦言：「今次的角色好吸引到我，是之前未試過，情緒起伏好大，對我嚟講係大挑戰，希望突破自己。今次同翠如都係第一次合作，高Ling就繼《單戀雙城》後到依家先再合作。（怕唔怕女人戲是非多？）開工都係做好自己本分工作，So far咁多年我開工都冇是非，因為我一開劇就會喺角色世界入面，好難有是非！」問到三位男士最想選擇誰做一對時，薇薇謂：「其實我最熟嘅係徐榮，因為之前ー齊去澳門拍《乘勝狙擊》，戲份都多，所以大家熟啲。」