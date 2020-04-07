畀張衞健嚇到腳軟　黎寬怡爆喊上位

無綫節目《東張西望》的「爆喊主持」黎寬怡（貓仔）考入2017年藝員訓練班入行，自言細膽的黎寬怡指考訓練班已經是她做過最大膽的一件事：「做演員係細個嘅夢想，覺得喺電視機出現係一件好開心、好幸福嘅事。但係冇諗過考到，填表嘅時候要填有咩才能，自己填咗N/A落去，因為真係冇才能，唔想講大話到時獻醜，點知經過三次面試之後收咗我，覺得好神奇。」

黎寬怡訓練班畢業後獲揀選加入《東張西望》做主持，加入節目一年來最令觀眾留下深刻印象是多次採訪時爆喊，她說：「自己係幾易喊，睇《多啦A夢》都可以喊，訪問張衞健大哥太緊張喊，第二次係訪問黃宗澤，第三次就係喺老人院試着約束衣。最深印象係訪問張衞健嗰次，緊張到唔知自己問咩，講錯嘢、好樣衰，所以忍唔住喊，嚇親佢哋真係唔好意思。Writer（編劇）之後話我冇即刻走開都算係咁，其實我係嚇到腳軟走唔到。」

不過，亦有網民質疑黎寬怡爆喊博出位，她解釋：「可能我係一個感性嘅人，人哋會覺得咁少事都觸動得到，但係我就係一個咁嘅人。將來盡量唔希望再喊，要好好學習控制情緒，戓者喺鏡頭後先喊。」

除了主持工作外，黎寬怡亦為《愛．回家之開心速遞》客串演出，她說：「最想同黑仔哥（姜皓文）合作，覺得佢好型，訪問嘅時候好友善，我諗同佢合作就算我乜都唔識，佢都肯教我。」