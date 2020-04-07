東方日報C1：戴志偉小三有嫩口男友

挾「無綫御用奸人」之名「從良」轉型從事保險業的戴志偉，被揭背妻跟年輕女同事Candy十指緊扣拍拖密會，成為全城熱話。一手令戴志偉「回春」的Candy，據知她「老嫩通殺」，背後有位關係親密的異性Terry，並流出蜜照，似乎戴志偉身陷四角戀也懵然不知！

現年59歲的戴志偉過往在無綫多年演奸角出名，但現實中對家庭十分照顧，與太太及一 對兒子關係甚好，經常被拍得跟太太恩愛出巡，故入行多年鮮有緋聞。轉職保險業後，他撈得風生水起，表面家庭事業兩得意，怎料日前被爆這位好丈夫背後，原來有位同公司、比他年輕30載的紅顏知己Candy 。婚內出軌的戴志偉對這段父女戀非常受落，打扮舉止均年輕化，藉此拉近年齡距離。惟有讀者爆料，指戴志偉可能不知道自己陷於四角關係， 因Candy背後有位關係親密的異性Terry 。

「我們都會幸福」

昨日有自稱認識Candy及Terry的讀者向本報爆料及提供大量蜜照，表示替Terry不值！指Terry 與Candy 相識多年關係密切， 男方一直對 Candy關懷備至，更指Candy曾說過Terry是她生命中最重要的男人。蜜照中，幾乎清 一色是二人頭貼頭、翹手，甚至Candy從後擁抱Terry ！原來二人亦經常外遊，其中一張相於深圳的酒店式公寓拍攝，見一頭濕髮的Candy穿着浴袍、嘴嘟嘟緊靠着半裸的Terry！

另外，Candy每年生日幾乎都與Terry一起度過，Terry會呼朋喚 友悉心搞生日派對氹女方開心，而Candy更熱情翹實Terry手臂甜笑合照。去年8月，Terry跟Candy慶祝生日時，除了網晒合照，並語重深長 留下「愛的宣言」：「差不多由冇用兒童身份證開始，我們就在對方身邊，經歷高高低低，一同成長一同大笑哭泣及尋找快樂。人生一直都會有我陪住你再成長支持你。 生日大快樂。愛你哦！#我們都會幸福。」

匿屋企唔返工

據知，Candy在公司施壓下，與戴志偉同樣要保持低調，她除了被調組外，為避風頭，昨日不敢返回位於尖沙咀的辦公室， 甚至有消息指她「禁足」自我隔離躲在家中。另外，有業內人士爆料，指數月前已開始聽聞及談論戴志偉與Candy的父女戀，故今次「戀情」曝光引起更大哄 動，令更多同行好奇Candy有何招 數能成功收服戴志偉！

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