新冠肺炎肆虐,各地政府呼籲市民應留在家中避「炎」,而呢日新加坡歌手林俊傑(JJ)亦有響應,仲搵埋一班「同鄉」歌手,包括孫燕姿、蔡健雅及陳潔儀,齊齊拍片隔空合唱《Stay at home》,宣揚在家抗疫信息。

片中各人以家居Look出鏡,其中蔡健雅邊玩邊唱,而JJ仲搞笑,做Gym玩住滾輪咁唱歌,練氣同時練大隻,相當有諗頭!並留言:「Stay At Home, keep it fun!!! 待在家,也可以很好玩!」