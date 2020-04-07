《金手指》經典邦女郎Honor Blackman離世。

憑64年占士邦電影《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）走紅的「邦女郎」英國老牌女星Honor Blackman昨日離世，享年94歲。死因與新冠肺炎無關。

她的家人向傳媒證實其死訊，並透露她是在位於Sussex東部的Lewes家中由家人陪伴下安詳離世。Honor Blackman在《金手指》中與「占士邦」辛康納利（Sean Connery）合作。當年她在片中飾演女主角的Pussy Galore一角。她因片中角色而接受過武術訓練，由於她「好打得」，後來推出教女性自衛術的書籍。在原著小說中角色是已公開的女同性戀者，她拍攝時年僅39歲老過辛5年，成為當時最年老的邦女郎。占士邦片的監製Barbara Broccoli與Michael G. Wilson亦有留言哀悼：「她有出眾的才華，亦是占士邦大家庭中深受喜愛的一員。」而占士邦Fans英國諧星大衛威廉絲（David Walliams）表示她的角色將永遠活着，至於英國著名導演Edgar Wright亦形容她是終極邦女郎。

她從影以來演出的影視作品超過100部。除了邦片之外，她亦於60年代經典特務劇集《雌雄神探》（Avengers）中演出過，影片於1998年曾拍成電影《世紀特工》，並由辛康納利主演。而1970年，她主演的戰爭片《The Last Grenade》在香港取景拍攝，當年她亦有來港演出。2001年她亦參演過《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）。