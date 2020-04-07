柔弱內藏好勝心　鄧月平最想要體貼男友

現年22歲的鄧月平外表柔弱，但原來隱藏一顆好勝心，凡事追求完美！現時全副心機放在工作上的她，講到對另一半的要求，她直言對方一定要明白她的工作，又自爆遇過不少人「唔講道理」，與其勉強遷就，寧願做番朋友！

鄧月平（Larine）予人感覺相當倔強，她笑言自己的性格非常多層次：「我多愁善感得嚟又好樂觀，好動得嚟又非常好勝。（點好勝法？）做每一件事有自己嘅標準，人哋期望我做6分，我會期望做夠12分。（咁咪好大壓力？）我投入咗工作就忘我，完全唔會覺得有壓力，但完成之後，就會大病一場，咁先覺得自己原來咁大壓力，只係當時戰鬥心蓋過晒一切，所以我覺得自己都幾好勝同硬淨。」

Larine身材出眾，是不少男士的女神，但她笑言自己是「絕緣體」，甚少與異性過電。談到擇偶條件？她說：「想要一個體貼、明白事理嘅男友，有時我拍戲可能會有啲親密鏡頭，另一半要好理解同支持我嘅工作，好似之前拍戲要瘋狂增肥，如果另一半唔支持同嫌棄自己，咁就好慘喇！」

問可有遇過一些不明白她的男友？Larine說：「身邊大多數朋友都唔講道理㗎！但我包容心幾強。如果遇到唔適合嘅人，我寧願做朋友，尤其依家一切以事業為重，希望喺事業上努力。」

為媽媽練出好廚藝

早前Larine於ViuTV節目《辣伙頭》中，揮低7名強勁美女對手，成功奪冠！原來她6歲已經入廚：「細個好多時一個人喺屋企，又冇錢叫外賣，如果唔整就冇得食。起初係整啲簡單嘢，好似臘腸蒸飯咁，之後有段時間媽咪工作冇咁忙，可以照顧我。不過，到我11、12歲時，佢自己創業，忙到連午餐都冇時間食，咁我唔想佢成日食外賣咁唔健康，佢公司同屋企亦好近，所以我就主動煮啲午餐拎去媽咪公司，同佢一齊食。（你好錫媽咪喎！）係呀，媽咪成日都同朋友講呢件事，都幾引以為傲㗎！聽到媽咪讚自己，梗係開心啦！」

場地：Amelia@Harbour City

服裝提供：SNIDEL