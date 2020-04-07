「閃電俠」Ezra Miller襲擊女Fans傳已被捕。

憑DC超級英雄晒冷作《正義聯盟》（Justice League）「閃電俠」一角上位的美國男星Ezra Miller，昨日被影到於公眾地方向一名女粉絲動粗，片段於網上流傳。有報道更傳出他已被警方拘捕！

片段中清楚見到Ezra向一名女Fans表示：「你係咪想打交呀？」之後他就捏住Fans條頸並將她摔落地：「你想打吖嘛？」之後女Fans的友人即制止：「喂，兄弟！」上載片段的人表示Ezra其後在保安陪同下赤腳等待10分鐘，直至警察到場。暫時未知女Fans為乜激嬲Ezra，有指事發於4月1日下午6時在位於冰島的一間著名酒吧內，當時他正在跳舞，期間遇到一班好勇的Fans，雙方發生衝突，期間他向一名女Fans動粗。片段曝光後，《洛城南區，我的青春》（On my Block）視星Diego Tinoco於社交網站留言鬧爆Ezra打女仔。他表示自己唔知當時發生過咩事，不過唔需要知道只知他傷害Fans。他說：「佢哋名利沖昏頭以為自己想做咩就做咩。Ｘ你Ezra Miller。」此外，有不少網民留言指他的行為不能寬恕，更有人叫踢走他唔可以給他再演「閃電俠」及《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts：The Crimes of Grindelwald）的角色。另有網民取笑他在疫情之下唔識社交隔離，亦有網民指他的演員生涯會像「閃電」般玩完！

查實今次已非Ezra首次犯事。2011年他在匹茲堡拍攝電影《少年自讀日記》（The Perks of Being a Wallflower）時他乘坐的汽車被警員截停，警員在他的車內搜到20克大麻。他被起訴藏毒，之後案件被撤銷。事後Ezra亦承認吸大麻。