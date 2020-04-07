劇組人員傳確診　《全裸監督2》被迫停拍

新冠肺炎衝擊日劇界，《半澤直樹2》、《BG~身邊警護人~》第二季等多套本月首播的日劇都因受疫情影響拍攝進度，無奈宣布押後播出。日本男星山田孝之扮演80年代AV界傳奇導演村西透的Netflix劇集《全裸監督》，去年播出後大受好評，添食開拍的第二季亦正在趕拍中。但有知情人士爆料，有劇組人員感染新冠肺炎，《全》劇主要是在TBS錄影廠拍攝，令拍攝要暫時中止，現階段要因應時勢再決定再次開拍時期。

另一方面，山崎賢人夥拍吉澤亮、長澤正美、橋本環奈等演出的改編漫畫的真人片《王者天下》，去年上映票房大收50億日圓(約3.5億港元)。電影原本計劃分成四部曲，餘下三集計劃在今年6月起在中國拍攝5個月，但如今疫情在中國爆發，令拍攝工作要叫停，令製作單位十分頭痛。

此外，女星石原聰美扮演藥劑師的新劇《默默奉獻的灰姑娘》，今日亦宣布在開播兩日前停播，同時段改播山崎賢人前年7月播出的劇集《Good Doctor》。早前有指《默》劇遭多間醫院拒絕借出場地拍攝，因而影響拍攝進度。