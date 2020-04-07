【娛場】拍劇捱出病　離巢楊潮凱：唔想愛得太遲

「我從來冇諗過入行㗎！」現年35歲的楊潮凱，2009年參加無綫第23期藝員訓練班入行。當年於美國完成電影表演課程的他，回港後機緣巧合下看到訓練班網上招生，決定報名一試，「又唔使錢，都係諗住純粹讀個課程。」結果他發現自己很喜歡演戲，更自此演足十年。「有啲嘢係有安排嘅！」他覺得不是自己選擇了演戲，而是演戲選擇了他。

楊潮凱在《天與地》中飾演有份食「家明」的少年版陳豪而為人認識。不過說到他的代表作，不得不提《鐵探》中神憎鬼厭的黑社會大佬「江正龍」一角和《法證先鋒IV》的中度弱智人士「浩仔」。兩個如此極端的角色，都令觀眾激讚他演技大爆發。不過正當他逐步入屋，其實他早已於2019年與無綫結束了經理人合約。離巢不再做「親生仔」，縱使楊潮凱亦擔心機會變少，但因著長期拍劇身體開始變差，令他發覺珍惜陪伴家人的時間更重要。他堅決來個新的開始，只因不想愛得太遲。

可以令他有如此大的決心跳出舒適圈，太太的支持對他來說相當重要。任職中學教師的太太，是他的中學同學兼初戀情人，至今相戀18年。問到他，一生人只有一個伴侶，不夠型？他只回答：「如果我走出去講呢個係我初戀，我覺得自己好型，講完！」霸氣的他，組織家庭前也以為自己是個浪子，直到女兒出世，他才發現自己原來是個家庭主夫。「每次見到囡囡嗰種快樂係冇其他嘢可以畀到你。」

如果想知更多楊潮凱感性的一面，一定要去片看《娛場》了！

場地：Wankat Party