GaGa率領一眾巨星開抗炎騷向醫護致敬

繼英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）上星期拉隊與一眾樂壇紅人家中開騷為慈善機構籌款之後，美國百變天后Lady GaGa亦有樣學樣昨日宣布將於下周六（4月18日）舉行名為《One World：Together at Home》群星騷，向對抗新冠肺炎的醫護人員致敬。

除了GaGa之外，一眾紅星包括前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）、重量級上位新星Lizzo、Billie Eilish、Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Chris Martin、艾頓莊、郎朗 、Keith Urban等都會參與演出。美國三大名嘴Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon與Stephen Colbert一同任主持。而世界衛生組織（WHO）與Global Citizen一同協辦。演唱會將於世界各地的電視頻道及網上直播。

而GaGa昨日亦在世衛的疫情簡報會中透過視象發言宣布舉辦此活動的消息，她說：「我們必須說出前線醫護人員的經歷與善行，並且予以讚賞。」