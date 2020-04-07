美國老牌視星Forrest Compton新冠肺炎身亡。

美國老牌視星Forrest Compton周日（4月5日）因新冠肺炎引起的併發症離世，享年94歲。他於60年代憑劇集《Gomer Pyle, USMC》上位。未入行前，他亦於二次世界大戰中當兵。後來在耶魯戲劇學校讀演技，已故影壇巨星保羅紐曼（Paul Newman）是其同學。

此外，曾參演《異形續集》（Aliens）及《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）的美國演員Jay Benedict，於本月4號因武漢肺炎逝世，享年68歲。而35歲美國饒舌男歌手Fred the Godson昨日上載在醫院戴住氧氣罩的自拍照留言指自己染疫，並叫Fans為他祈禱。他2007年曾獲地下音樂頒獎禮最佳饒舌男歌手獎，曾與著名男歌手Diddy合作。

另方面，54歲的《哈利波特》（Harry Potter）原著作者羅林（J.K. Rowling），昨晚於社交網Twitter留言自爆兩星期前開始有新冠肺炎病徵，她表示沒有接受過新冠病毒檢測，而目前她已完全康復。羅林提及患病期間幸得醫生老公Neil Murray的專業意見，更為她提供有關如何舒緩呼吸道感染症狀的建議，令她在隔離過程中得以回復健康。