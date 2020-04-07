任碌信用卡　志村健死前與奀模發展爺孫戀

70歲日本著名諧星志村健，日前因新冠肺炎病逝。志村健生前出名風流，一生未婚，曾與優香、女主播加藤綾子、水着女星小森未來及前AV女優朝美穗香(Mihiro)等傳過緋聞。今日有報道指32歲奀模奧村美香曾與志村健發展兩年半爺孫戀，成為他生前最後的女人。

據雜誌《女性自身》爆料，曾任舉牌女郎及模特兒的奧村美香，兩年半前結識志村健並發生出曖昧關係。日前她亦在社交網貼相悼念志村健，她受訪時眼濕濕表示：「得知健哥染上新冠肺炎時，真的很驚訝。他入院前數天，我們一直有用LINE聯絡，但在3月19日以後他就已讀不回了。當時覺得很奇怪，以為他忙於拍電影，想不到25日聽到他確診的消息。」

志村健身邊不乏異性，奧村受訪透露兩人相識一年後，曾因嗌大交分手。但一個月後，志村健多次傳短訊箍煲，兩人才復合，最多一星期見面三次，會在麻布十番拖手、搭膊，每次見面都不會偷偷摸摸。

此外，有指志村健出名對女伴出手闊綽，會給對方信用卡任碌，分手時給予數千萬日圓掟煲費。他在5、6年前曾搭上一名夜場小姐，在對方身上花了至少數千萬日圓（約數百萬港元）。