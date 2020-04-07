江南夜店職員確診　允鶴疑返韓後夜蒲播毒

韓團Supernova的35歲隊長鄭允鶴上月24日從日本回韓，27日開始出現病徵，並於本月1日確診，成為首位染疫的韓星，而今日就傳出他疑在返韓後夜蒲「播毒」。

疑是遭鄭允鶴傳染的36歲女子A某，於本月4日確診，是首爾江南區一間夜店的員工，雖然夜店已從本月2日開始暫停營業，但A某曾於上月27日晚上8時工作到翌日清晨5點，估計有500多人到訪過該店，令人憂慮會再有出現集體感染的情況。

防疫當局指鄭允鶴曾於上月26日到夜店與A某見面，而A某則於上月29日出現病徵，之後便進行家中隔離，於本月1日到保健所接受病毒檢測，翌日確診，被問到與鄭允鶴是甚麼關係時，A某就指鄭允鶴是「友人」及「認識的哥哥」。至於與A某同住的32歲女子亦於本月5日確診，有關當局未有透露她甚麼時候與鄭允鶴見過面，不少人指鄭允鶴回韓後不但沒有在家中隔離，反而到夜店消遣，鬧爆他自私。

對於被指從日本返韓後便到夜店「播毒」，鄭允鶴所屬事務所表示：「鄭允鶴雖然的確認識A某，但他沒有去過娛樂場所，只是因為二人認識，而在下班後見過面。」事務所又指鄭允鶴是輕症患者，目前已好轉不少，仍在醫院接受治療。