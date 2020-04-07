坐完大髀送底褲！何依婷被楊明嘲胸細

港姐何依婷於無綫劇集《機場特警》中表現備受注目，之前一場坐楊明大髀的戲份更成為熱話，而明晚一集中，二人就有場梳化情侶纏綿戲，劇情講述何依婷於韓國血拼返港，更買了很多喱士胸圍及一條印有她與楊明樣的「愛的底褲」，楊明更戲弄她謂：「一睇就知唔係你㗎啦！Size咁大！」二人上演一場煙靭的打情罵俏戲份。

何依婷接受東網獨家訪問時謂：「呢場係拍完坐大髀嗰場先拍，我覺得坐大髀好似尷尬啲，同埋拍時現場擺咗好多內衣褲喺梳化度，雖然唔係自己，只係道具，但都有啲尷尬，而且現實生活係唔會有呢啲咁嘅情況，印咗樣條底褲我唔會囉！我接受最肉麻都係情侶裝、情侶鞋，如果要我送條印樣底褲畀另一半，真係唔得，咁咪會坐住個樣囉！」

說到她風頭蓋過蔡思貝、湯洛雯等同劇女主角，她謂：「我又覺得自己冇話特別出位，思貝練到個身形咁fit，靚洛又有個靚靚空姐look，都好搶鏡，不過自己都冇諗到第一場戲出咗嚟之後咁多回響，都要多謝製作團隊，依家多咗人留意，作為藝人當然開心，但呢啲留意同時亦令自己多咗責任，多咗人留意就要做得更加好。」

此外，之前她於節目《學是學非》中大晒小蠻腰，但就被網民嫌她的肚臍唔靚都偏黑，對此何依婷笑言：「係囉！肚臍生得唔靚冇辦法，惟有下次去美容院做吓個肚臍美白，都多謝大家提點，下次幫肚臍搽番啲美白精華先。」

而楊明接受東網獨家訪問時談及這場底褲戲份時謂：「呢場佢表現好啲，比之前放同自然啲，至於條底褲，我自己都覺得好好笑，邊有人印自己個樣喺條底褲度？（莊思明冇送過畀你咩？）冇呀！就算有都唔敢着啦！咁核突。」