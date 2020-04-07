【男士留意】朴敘俊栗子頭真係個個駕馭到？

韓劇《梨泰院Class》hit到爆，劇中朴敘俊無論嬲豬定怕醜仔，佢都會摸摸自己個「栗子頭」，非常可愛！呢個栗子頭都掀起熱潮，唔少女粉絲都叫自己另一半剪呢個頭，但係栗子頭呢類齊蔭頭好蝦人，有幾多個人Carry到吖？

朴敘俊呢類靚人，要carry呢個頭梗係冇問題啦！佢初初都估唔到呢個頭咁多人跟住剪，因為有好多髮型師都勸人唔好剪呢個頭，因為唔係個個carry到同埋好難打理，朴敘俊提醒大家側面剷青位會長得好快，佢自己四日就會修剪一次，諗起都覺得煩！

栗子頭呢樣嘢，其實都有好多唔同韓星試過，好似G-Dragon、劉亞仁、朴寶劍咁，佢哋都有個共同點，就係顏值高！而華人演藝圈，都有人挑戰過呢個髮型，好似陳偉霆同埋吳亦凡咁，都係完全駕馭到。

如果顏值唔高，咁只好演技搭夠喇！好似韓星陳善圭喺《炸雞特攻隊》飾演嘅馬刑警咁，佢戲中就係剪栗子頭，但佢嘅顏值就真係麻麻，佢自己都知道，仲話過「我長得太醜了」，擔人嚟效果唔好，但導演安慰佢話：「馬刑警有他自己的魅力，別人不會有你這樣的臉孔。」