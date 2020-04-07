疫境暫停「播種」　黎諾懿摸龍床祈福添運

藝人黎諾懿因疫情兩個綜藝節目都延期，幸好他一早先「搵」未來錢，在今年年頭一口氣接拍了四個廣告及代言人工作「頂住」，而原定今年追B女亦同樣暫停「播種」，早前更花千元拜神祈福，兼摸勻三張喻意健康、生B及財富的龍床。

一向篤信佛教的黎諾懿，日前專程到布袋澳的天后廟拜神祈福，花了約千元添香油、摸龍床等，求健康、求添丁及財富。因為疫情嚴峻，黎諾懿工作上或造人都大受影響，特別去拜神祈福望疫情快過，他說：「手上工作好多都停咗，2個節目都割置咗，正常情況下農曆新年後好多公司都有周年慶商演都冇晒。但我好幸運，年頭時已做咗成年收入，拍咗四個廣告，代言又續咗約。」問到摸龍床是否求追個女？他說：「龍床唔係只係求子，仲有求健康同財運，我都追女，但一直無聲氣，不過依家好彩，如果疫情有咗就大件事，所以我覺得個天好眷顧我，如果老婆懷孕要去睇醫生，出入醫院都會驚，暫時停一停，希望下年。」

黎諾懿又謂新春期間因拍《天天開運王》去了不少廟宇，今年祈福特別多，他說：「之前同馬國明去長洲行山，行山之餘沿途都有廟宇，一路行一路入去拜，因為疫情，唔可以周圍去，當去郊外，又可以拜神，祈福，一徹三舉。」問到與馬國明咁好朋友，有冇唔開心，本屬於你的角色落在他身上，諾懿笑說：「係囉，嬲佢搶咗我角色，其實識咗佢十八年，由奧運六星開始，依家無綫得返我同佢，年長咗識諗，有啲嘢係你嘅就係你嘅，我會想挑戰其他角色，相信佢會畀我做得更好。」。