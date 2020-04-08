【10個不可不知】細數歷屆港姐經典話題

港姐成為香港文化產物，舉辦超過四十年以來，除了盛產美女外，話題及經典一籮籮！

1. 史上最美

1977年當時19歲的朱玲玲奪冠及最上鏡小姐，其獨特高貴氣質及保養得宜，加上擅長攝影，絕對是美貌與智慧並重，被譽為史上最美麗的港姐。

2. 搣柴港姐

1981年26歲的羅佩芝本來奪冠，因被揭虛報年齡報細四年，後被褫奪名銜頭，由亞軍勞錦嫦頂上。

3. 最威港姐

1987年冠軍楊寶玲不單勇奪國際親善小姐，後在《世界小姐競選》奪「亞洲皇后」，在《環球小姐競選》獲第五名，為港姐史上成績最彪炳！

4. 被指整容退選

一代性感女神邱淑貞於1987年參選時，被其他佳麗指控她下巴曾整容，最後不堪壓力而退選，反攻影壇當「晶女郎」，成為亞洲性感icon。

5. 走寶港姐

女星鍾楚紅1979年參選時得「梗頸四」，無綫更未有重用，她直接投身影壇後人氣勁升，主演的《秋天的童話》更蔚為經典。

6. 最強港姐

1983年奪亞軍及最上鏡小姐的張曼玉，創下香港金像獎五度封后的紀錄，後更先後憑《阮玲玉》及《Clean》分別獲封柏林影后及康城影后。

7. 裸照港姐

1993年17歲的麥方喬（前名麥家琪）臨門意外五強不入，後即流出裸照轟動全港，最後她承認十五歲時被誘拍，其父更向高院申請禁令阻止裸照再被刊登。

8. 民選港姐

2012年無綫玩全民投票選三甲，但最後宣布冧server，本來大熱的朱千雪變為季軍，即被封為民選港姐。

9. 失「守」港姐

1991年郭藹明以高學歷及高顏值姿態參選，雖因高衩泳衣致失「守」露毛，但仍無損狀態最後奪冠！

10. 首位香港小姐是誰？

香港史上首屆港姐競選是1946年在麗池夜總會舉行，冠軍是李蘭，由於為全港盛事，選美過程後在戲院播放，直至1973年由無綫接手。