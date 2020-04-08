放疫監開心露腿　何珮瑜餓鬼上身最想食…

早前於馬來西亞拍攝網劇《女法醫JD》的女星何珮瑜（Jeana)，因新冠肺炎全球爆發，為安全起計與大隊徹離返港「避炎」，並進行家居隔離14天，昨日Jeana終於「疫期」屆滿，晨早便急不及待從寓所出關，穿上短裙騷長腿的她精神飽滿，但仍提高警覺，戴上「防疫三寶」太陽眼鏡口罩及膠手套保護裝備，並邊行邊講電話到停車場。

未幾便見Jeana揸住白色開篷跑車，離開屋苑直駛觀塘，先把愛車放下「洗白白」，便到鄰近咖啡店「醫肚」，於家中閉關多時的她「放監」即胃口大開，一口氣點下咖啡、乳酪及牛角包，食物一到，Jeana完成一輪消毒程序後，便大啖大啖喪食，不消數分鐘便把枱上食物掃清，及後便進入一幢商業大廈。

事後Jeana接受東網訪問，笑指完成14日隔離心情興奮，現時身體狀況良好，沒有任何不適，故立刻復工，她說：「嚟緊要拍劇，今日出去試造型（離開屋企第一件事想做乜？）乜都想食，最想係食車仔麵，但趕住做嘢未食到，期待今晚放工衝去食。」更指「隔離」期間生活非常規律，每朝7時起床，自煮早餐後便煲劇、睇劇本及做運動，有時會午睡，下午過後做準備晚餐：「一餸一湯冇問題，試過包餃子，但唔係太成功，廚藝有待進步，最搞笑係同家英哥（羅家英）玩對聯詩句，關於抗疫嘅，打發吓時間。」