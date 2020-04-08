港姐停辦　師姐袁詠儀嘆遺憾

港姐破天荒停辦一年，歷屆不少港姐也感愕然，90年港姐冠軍袁詠儀受訪時表示：「好遺憾，但冇辦法，抗疫係大前題，今年港姐冠軍辛苦少少，做多一年，孭起宣傳香港責任，希望疫情快啲過去，大家可以過番正常生活，同埋可以延續港姐精神。」

而2010年港姐冠軍陳庭欣則表示停辦不可惜：「又唔係以後唔辦，依家全世界做緊同一樣嘢（抗疫），大型賽事全部都停晒，連英國老牌百貨公司都暫停營業，所以都避免唔到。」更指雖然今年港姐冠軍任期較長，但不擔心師妹工作因此減少：「佢哋一樣可以拍劇同做唔同主持，我覺得一啲壞影響都冇。」而庭欣出席活動時表示受到疫情影響，今年沒有接過晚宴主持工作，幸平時有儲蓄，暫仲有錢買雀糧。

翁嘉穗是97年第二十五屆港姐冠軍，同時兼得「最上靚小姐」、「東方美態小姐」、「都會魅力小姐」等多個獎項，今年她更是慧妍雅集會長，對於港姐舉辦以來第一次停辦，她表示：「聽到好愕然，始終疫情好犀利，選美會聚集好多人，為咗安全着想，取消都係適合，連奧運都延遲，正確嘅，希望疫情過咗再辦番。」

她參選港姐最為難忘是她那一屆正正是香港回歸，期間延長由五月選至橫跨七月，其中更去北京拍外景，由於要作古裝扮相，佳麗都要凌晨起床，她半夜兩點開始化妝，冇得瞓覺，十分辛苦，怎料之後這北京外景部分，因為參與拍攝的嘉賓張衞健與無綫發生合約問題，導致無法播出，令她很失望。

第一屆香港小姐孫泳恩得知港姐今年要停辦，大嘆可惜，認為也無可奈何：「始終保護生命比選港姐重要，停辦都係應該既，如果夾硬搞，觀眾都冇心情睇，無綫係咁嘅時勢舉辦亦會受人批評唔注重安全。」