東方日報C1：港姐停辦　黃嘉雯冠軍做足兩年

無綫舉辦的《香港小姐競選》去年踏入第47屆，期間從未間斷，是城中年度盛事。不過，受新冠肺炎疫情影響，無綫決定停辦港姐一年！去年三甲黃嘉雯、王菲及古佩玲做足兩年港姐，史無前例。

無綫每年舉辦的香港小姐競選是城中選美盛事，來自世界各地的參賽者爭妍鬥麗，競選前後都掀起不少話 題，更是影視圈不少當紅女星的搖籃，相當矚目。自1973年開始至去年，港姐共舉辦了47屆，踏入今年第48屆，因應現時疫情肆虐，無綫決定停辦一年，早前宣布延期的《2020國際中華小姐競選》亦同樣暫停一年。

宣傳製作困難重重

無綫高層兼港姐統籌經理余詠珊昨日受訪時直認此事：「啱啱決定咗暫停一年，因為受疫情影響，好多問題唔能夠解決。例如每年都有海外大學生返港參選，依家好多都唔可以出埠，我哋唔想內地同海外嘅參加者冒險嚟香港。」至於賽前的宣傳工作及賽事當晚的製作亦是難題，她說：「港姐競選期 間會有好多宣傳活動、大型記者會，咁一班佳麗究竟戴唔戴口罩好呢？如果疫情愈嚟愈嚴重，政府再收緊政策，更加唔知點做。宣傳之外，仲有節目嘅製作，除咗 十幾個佳麗外，我哋仲有好多工作人員喺現場。考慮到咁多問題都冇解決方法，我哋只好暫停一年，再加上疫情陰霾之下，製作載歌載舞嘅節目，亦唔係咁合適。」

王菲籲Keep住團火

今年停辦港姐，變相去年冠軍黃嘉雯、亞軍王菲及季軍古佩玲的港姐銜頭會 用足兩年。對於今年未能卸任，黃嘉雯表示：「冇收到公司通知呢個消息，疫情 影響下，華姐、港姐真係要取消我會感到好可惜同無奈，但係當前任務係共同抗疫，大家同心協力渡過難關。」她又透露父母現時亦因疫情關係留在深圳居 住，以免回港時要接受家居隔離，新年後至今，她已有兩、三個月沒見父 母，只可透過視像電話聯絡。

至於王菲亦不知情：「暫時冇收到公司通知，如果真係停辦，作為應屆港姐，會覺得有少少可惜嘅！但依家疫情嚴重，大家嘅健康先 最重要，相信公司呢個安排係合適嘅。同埋下年仲有機會嘛，所以今年想報名參選嘅女仔唔使灰心！」去年港姐因社會運動需延期至9月舉行，今年就因新冠肺炎疫情而停辦，認真「多災多難」！

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