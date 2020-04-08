美國男星Allen Garfield新冠肺炎離世

新冠肺炎再次奪去一名影星的性命，曾參演《竊聽大陰謀》（The Conversation）的美國男星Allen Garfield日前離世，享年80歲。其胞妹接受電影雜誌時證實他的死訊，而較早前，女星Ronee Blakley在Facebook留言透露Allen於昨日因新冠肺炎併發症離世。二人曾在羅拔艾特曼（Robert Altman）70年代名作《普世歡騰樂滿城》（Nashville）飾演夫婦。

入行多年的Allen來自新澤西州，曾在多部電影包括《特技人》（The Stunt Man）、《總統侯選人》（The Candidate）與《妙探出差續集》（Beverly Hills Cop II）等演出過，其中與名導演哥普拉（Francis Ford Coppola）在《竊》、《棉花俱樂部》（The Cotton Club ）與《夢中情人》（One From the Heart）三片中合作過。

他於99年與尊尼特普（Johnny Depp）合演電影《魔鬼手記》（The Ninth Gate）前中風，之後2004年他又再次中風自此之後被送到位於Woodland Hills的電影之家老人院居住。