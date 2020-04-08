日本藝人抗疫！尊尼歌手及星野源等跳唱激勵

新冠肺炎疫情在日本肆虐，日本藝人為了鼓舞巿民，齊齊推出防疫版歌曲及舞蹈

。日前諧星Piko太郎日前推出防疫版洗腦歌《PPAP2020》，呼籲民眾勤洗手，一天點擊過百萬。其實，日本亦有不少藝人唱跳激勵日本巿民面對疫情。

尊尼事務所於3月29日至31日在線上連播三天演唱會，旗下藝人傾巢而出，包括嵐、山下智久、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、King & Prince、關8、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、Johnny's WEST、SnowMan 、SixTONES、HiHi Jets、A.B.C-Z等十多個組合演出，中間還穿插各組合一起跳洗手舞的歌曲《Wash Your Hand》，呼籲歌迷在家防疫，並剪成多個版本在視頻平台播出，包括嵐的獨立版本。影片在視頻平台公開後，總點擊超過達2,500萬。

而歌手星野源創作新歌《在家跳舞吧》，呼籲大家留在家中跳舞打發時間，這首歌是他用木結他創作，旋律輕快、歌詞簡單，傳遞重要的防疫訊息。演唱短片在IG公開後，目前已有190萬人欣賞。日本藝人如歌手三浦大知、中島美嘉等紛紛加入翻唱，放在IG分享，還有大泉洋、重磅級諧星渡邊直美、搞笑組合BANANAMAN、主播有働由美子等齊響應，有和聲、合唱、跳舞、繪畫和搞笑等，紛紛拍下短片於IG分享。另外組合AAA主唱西島隆弘亦作新歌，邀請全民一起跳手勢舞。