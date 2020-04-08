限四令影響拍戲？田啟文咁樣講…

因新冠肺炎疫情疫情持續，政府上月底推出法例，禁止於公眾場所進行多於4人之群眾聚集，為期十四日。不過，當中於工作地點工作則不受此限，但日前有傳電影界工作人員收到電影服務統籌科通知，申請外景拍攝，人數將不能多於4人，而正拍攝的林家棟、袁富華主演的《手捲煙》劇組以及正籌備中的郭富城、賴雅妍主演《斷網》，至今仍未收到任何通知，《手》片劇組更已主動聯絡有關方面，但依然零回覆，而一直為業界緊追此事的香港電影工作者總會會長田啟文，指終得到香港電影發展基金會通知，透露兩日內會出信，明確指引業界如何執行拍攝。

對於近期電影市況極壞，好多電影人無工開，田啟文直言總會不斷向政府謀求救亡方法，除了提及的向政府申請九百萬款項搞課程培訓，助業內人士技能提升外，據知，總會亦有向政府提議會否仿傚新加坡、泰國等國家的做法，資助製作公司一個特定金額，例如海外電影公司來港拍劇，規定他們要僱用一定數目的本地電影人，在香港取景，亦會得到政府的資助，從而帶動本地電影界的就業，還可以推動香港旅遊景點。海外成班Crew來港拍戲，會租酒店住，去消費，亦可帶動本地經濟等，對於以上種種提議，田啟文直言確有提出過，但有關方面暫未有任何回覆。