單身唔寂寞！馮盈盈猴擒嗒小鮮肉

藝人馮盈盈去年12月宣布與十優醫生男友鍾文浩（Martin）分手，四年情玩完，而Martin更被指已有新歡。正「單身中」的馮盈盈有份主持的節目《#後生仔傾吓偈》日前便以「盈盈的單身派對」為題，一連兩集幫她招男友，盈盈更於節目中分享擇偶條件，全程風騷到爆，絕無半點「失戀」味，除了於枱上擺靚甫士外，更用口餵參加者咬蝦條兼任攬抱。節目特別找來余德丞、丁子朗及鄭衍峰、Enson、子碩等共八位猛男，一齊向盈盈展開「追求」，最後由鄭衍峰贏得美人歸。

今輯節目明顯搞笑為上，不過盈盈都有提及跟醫生男友分手的原因以及現時的擇偶要求，她指自己喜歡一些幽默兼靚仔的男士，她笑言：「希望將來生出嚟嘅BB可以選港姐或港男。」主持之一的黃美棋直接問到她上一段感情失敗原因，盈盈即說：「唔准話我、唔准鬧我。」大家認為男仔喜歡講道理，美棋則說：「講道理還講道理，但態度可以溫柔地講嘅。」

盈盈坦言現單身歡迎各界男士追求，而再談到擇偶條件，她指希望未來男友能夠可以隨傳隨到，大家可以有多些時間相處，她謂：「絕對唔需要青年才俊、日理萬機嘅，因為佢哋好忙，會冇時間氹我、陪我，我要個好得閒，可以日日陪我玩嘅，開心最緊要！」