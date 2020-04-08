4名日藝人中招　《串燒3兄弟》主唱確診

再有多名日本藝人確診新冠肺炎，包括曾演唱《串燒3兄弟》的58歲日本男歌手速水健太郎、38歲女諧星白鳥久美子、44歲諧星西井隆詞以及四人樂隊SUPER BEAVER的31歲鼓手藤原廣明共四人。

速水健太郎於本月3日出現發燒、咳、喉嚨痛等症狀後，本月6日求醫後，經快速測試（PCR）後，昨日下午證實結果呈陽性。他目前情況穩定，現正在家中自我隔離，輪候入院。據透露，其所屬事務所公布他確診消息後，透露他由3月17日起已沒有跟事務所的工作人員作緊密接觸。速水於1999年與茂森亞由美合唱兒歌《串燒3兄弟》爆紅，細碟大賣300萬張，並登上《紅白歌唱大賽》演出。

女諧星白島久美子於上月29日感到嗅覺異常，但以為只是鼻敏感未有理會，直至本月3日夜晚得悉友人確診後，出現發燒徵狀。她於本月4以後已沒有外出，並在家中自我隔離，昨日經檢測後得悉確診。

西井隆詞於本月3日起發燒，醫生診斷有肺炎病徵，依指示在寓所隔離。本月6日接受檢測後，昨日證實確診。而樂隊SUPER BEAVER的31歲鼓手藤原廣明，於本月1日發燒，兩日後接受快速測試（PCR）後，本月6日證實確診，現時情況已有改善，並依指示在家療養。同隊低音結他手上杉研太也感到身體不適，目前在家隔離。

此外，出版社集英社透露《週刊少年JUMP》的一名40多歲的編輯部員工疑感染新冠肺炎，故本月20日出版的《週刊少年JUMP》雜誌及網上版，將押後一周發售。