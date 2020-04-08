勁叛逆！李靖筠享受偷車偷入戲院睇戲

歌手李靖筠（Gladys）推出今年的主打廣東新歌《Getaway》，每逢新歌出，都會為拍MV感到興奮，自言收到歌詞後足足一星期都睡不着，腦中不停地想MV怎樣拍？最後她決定自兼導演：「其實MV喺我心目中一直佔有一個很重要嘅地位，為了令今次作品更貼近自己，我邀請我嘅好朋友Karlson Tsang一起執導。」歌曲講述一個女生帶着男生出走的故事：「我眼中嘅衝動其實係經過深思熟慮，每個人總會有一啲壞壞嘅fantasy，但一直冇膽量同足夠嘅原因去完成，於是我就將呢個衝動女生帶住男朋友冒險嘅故事放喺我MV入面。」

首次自編自導自演MV的Gladys，除了邀得好友黃溢豪擔任MV男主角及KB客串一幕，更跑勻港九取景，包括油麻地戲院、數碼港海邊、薄扶林、香港仔等。對於首次執導，Gladys坦言有點「呢hea」：「嚟到今日，其實我自己都覺得自己係非常之鹵莽，因為太多嘢自己唔熟悉，發現原來好多時幕後嘅人真係幫我安排咗好多好多嘢。」問到MV最喜歡的情節，Gladys說：「偷入戲院睇戲、偷車四處road trip、偷入人哋屋企當成自己屋企，戲裏戲外每一幕我都係十分享受。」